Гончаров: игра у «Минчанки» совершенно не получилась

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал поражение в матче плей-аут женской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 20:25).



«Игра у нас сегодня совершенно не получилась. Только в атаке мы проиграли 14-15 очков. У многих девушек не пошла игра, поэтому результат закономерный. Может быть, сказалась разница во времени, но только на это нельзя ссылаться. Челябинск сегодня играл намного лучше», — приводит слова Гончарова официальный сайт «Сахалина».

В турнирной таблице «Минчанка» занимает девятое место, «Динамо-Метар» — 11-е. Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».