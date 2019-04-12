«Заречье-Одинцово» стартовало с победы над «Ленинградкой» в серии за 5-8-е места

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в четырёх партиях обыграло санкт-петербургскую «Ленинградку» в первом матче полуфинальной серии за 5-8-е места чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:19, 25:18, 25:16). Второй матч серии до двух побед пройдёт 17 апреля.

В регулярном чемпионате страны «Заречье-Одинцово» было пятым, а «Ленинградка» — восьмой. Команды обменялись победами (0:3, 3:1).

В четвертьфинальных сериях «Заречье» и «Ленинградка» уступили «Уралочке-НТМК» и московскому «Динамо» соответственно со счётом 0-2.

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Серия за 5-8-е места. Первый матч

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (21:25, 25:19, 25:18, 25:16).