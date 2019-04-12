Панков: начало матча с «Ленинградкой» волейболистки «Заречья» опять проспали

Главный тренер подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинальной серии за 5–8-е места чемпионата России с «Ленинградкой» (3:1).

«Игра в силу обстоятельств начиналась в 17:00. Нам более привычно играть в 18:00. Поэтому начало матча мы опять проспали, как это было и в недавнем матче 1/4 финала с «Уралочкой». Мы первую партию сегодня не играли — медленно начинали, раскачивались. Надо мобилизоваться сразу и включаться в игру с первых секунд. Это наша проблема. Мне это сегодня очень не понравилось. Что касается «Ленинградки», то они молодцы, что добились выхода в восьмёрку, обыграв на финише очень сложные команды. Они сейчас на подъёме, да и состав у них хороший.

Мы сейчас мощно и высоко нападаем. Но мне хотелось бы более чётких направлений ударов. Хочется, чтобы Руссу атаковала мощнее. Главное, что мы в этих сетах хорошо принимали и от приёма могли организовать хорошее нападение и ускорять передачи», — приводит слова Панкова пресс-служба «Заречья-Одинцово».