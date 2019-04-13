Капитан казанского «Зенита» сравнил Вильфредо Леона с Криштиану Роналду

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько остался доволен выходом команды в финал волейбольной Лиги чемпионов. В полуфинале российский клуб дважды обыграл итальянскую «Перуджу».

«В том же футболе любая команда с Криштиану Роналду в составе просто обязана искать его на поле, находить и доверять решать моменты. Леона можно сравнить с Роналду, он если не лучший, то один из лучших в мире. И ты не можешь об этом не думать. Иногда даже тренеры на тренировках говорили, что не стоит задумываться в эпизодах, а тот уже решит. Такие моменты действительно были. В ключевые моменты мы так и играли. Сейчас всё иначе. Признаюсь, тот волейбол, в который «Зенит» играет сейчас, мне нравится больше. Получаешь больше удовольствия от игры, потому что чувствуешь, как каждый человек приносит вклад в общее дело. Радуемся каждой тренировке и каждой игре.

Почему «Зенит» отлично начал первый сет, но проиграл его? Ничего не случилось. Леон просто немного прижал нас подачей, им удалось сравнять счёт. Нервозный был старт. «Перуджа», как и ожидалось, отдала нам инициативу. А мы немного с этим не справились. Это была наша ошибка. Нужно было второй скрипкой начинать. «Перуджа» не справилась со статусом фаворита, в котором долгие годы были мы. Это всё время довлело над нами, а теперь придавило их. Обе игры, по большому счёту, прошли очко в очко. В матче равных команд результат определяли нюансы. Игры были нервные, всё решалось в концовках.

Нужно переключаться на матч с Уфой. Все команды крепкие, легко никому не будет. Сейчас не стоит петь «Зениту» какие-то дифирамбы, тем более мы ещё ничего не выиграли. Будем идти шаг за шагом", — заявил Бутько в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Бурову.