«Ярославич» проиграл «Югре-Самотлор» в плей-аут мужской Суперлиги

В 4-м туре плей-аут мужской Суперлиги «Ярославич» в трёх партиях проиграл «Югре-Самотлор» со счётом 0:3 (19:25, 16:25, 23:25).

Ярославский клуб замыкает турнирную таблицу, команда из Нижневартовска находится на предпоследнем, 13-м месте.

14 апреля «Ярославич» встретится с новокуйбышевской «Новой», а «Югра-Самотлор» сыграет с «Газпромом-Югра» (Сургут).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 4-й тур. Красноярск

«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 0:3 (19:25, 16:25, 23:25).



Таблица турнира за 9–14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (29 матчей)

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (29 матчей)

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 10 побед, 30 очков (29 матчей)

12. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 31 очко (29 матчей)

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 6 побед, 17 очков (30 матчей)

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (30 матчей)



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».