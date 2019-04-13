«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в плей-аут мужской волейбольной Суперлиги

В 4-м туре плей-аут мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» выиграло у «Газпрома-Югра» со счётом 3:0 (27:25, 25:21, 25:13).

Коллектив из Ленинградской области одержал 11-ю победу и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Сургутский клуб — на 9-м месте.

14 апреля «Газпром-Югра» сыграет с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска, а «Динамо-ЛО» будет противостоять красноярский «Енисей».

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 4-й тур. Красноярск

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (25:27, 21:25, 13:25).



Таблица турнира за 9–14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (30 матчей)

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 11 побед, 33 очка (30 матчей)

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (29 матчей)

12. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 31 очко (29 матчей)

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 6 побед, 17 очков (30 матчей)

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (30 матчей)



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».