«Енисей» сломил сопротивление «Новы» в плей-аут мужской Суперлиги

В 4-м туре плей-аут мужской волейбольной Суперлиги «Енисей» выиграл у «Новы» со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22).

Красноярская команда добилась 10-й победы и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Коллектив из Новокуйбышевска опустился на 12-ю позицию.

14 апреля «Енисей» встретится с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» сыграет с «Ярославичем».



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 4-й тур. Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22).



Таблица турнира за 9–14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (30 матчей)

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 11 побед, 33 очка (30 матчей)

11. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 34 очка (30 матчей)

12. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (30 матчей)

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 6 побед, 17 очков (30 матчей)

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (30 матчей)



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».