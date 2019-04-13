«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в первом полуфинальном матче ЧР

Волейболистки «Уралочки-НТМК» с победы начали полуфинальную серию чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В выездном матче «Уралочка-НТМК» в пяти партиях нанесла поражение московскому «Динамо» со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 19:25, 15:11). Ответная встреча серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке уральских волейболисток.

«Динамо» одержало победу на предварительном этапе, «Уралочка» заняла четвёртое место. В поединках друг с другом соперники обменялись победами (3:1, 0:3).

В четвертьфинале «Динамо» обыграло «Ленинградку», «Уралочка» нанесла поражение «Заречью-Одинцово». Обе серии завершились со счётом 2-0.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (25:23, 23:25, 23:25, 25:19, 11:15).