«Локомотив» нанёс поражение казанскому «Динамо» в первом полуфинале Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» с победы начали полуфинальную серию чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В домашнем матче «Локомотив» в пяти партиях обыграл казанское «Динамо» со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:21, 15:3). Ответная встреча серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке волейболисток из Казани.

«Локомотив» занял второе место на предварительном этапе национального первенства, казанское «Динамо» было третьим. При этом калининградская команда дважды обыграла бело-голубых (3:2 и 3:1).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Первый матч

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Казань) — 3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:21, 15:3).