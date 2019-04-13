Доигровщица «Динамо»: судьба матча с «Уралочкой-НТМК» решилась в третьей партии

Доигровщица московского «Динамо» Хелена Хавелкова считает, что первый полуфинальный матч чемпионата России по волейболу с «Уралочкой-НТМК» (2:3) бело-голубые проиграли ещё в третьей партии, когда сначала вели — 15:9, а затем уступили — 23:25.

«Похоже, что судьба этого матча решилась в третьей партии. С таким счётом (!) мы дали им возможность догнать нас и вырваться вперёд! Они вырвались психологически и в результате выиграли. Мы должны забыть этот матч полностью, приехать к ним с чистой головой и выиграть!» — приводит слова Хавелковой пресс-служба «Динамо».

Ответная встреча серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке уральских волейболисток.

В поединках друг с другом на предварительном этапе соперники обменялись победами (3:1, 0:3).