Саммельвуо: плей-офф Суперлиги — совсем другая атмосфера, другой чемпионат

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от второго четвертьфинального матча плей-офф российской волейбольной Суперлиги сезона-2018/19, в котором кемеровский клуб на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.

«Атмосфера хорошая сейчас, это атмосфера плей-офф, мы прекрасно знаем, что игра в Москве будет многое решать. У нас есть цель играть лучше, чем мы играли в первом матче. Работаем над этим, работаем физически, и даём чуть-чуть отдыха игрокам. Мы говорили с командой о том, что нужно полностью отдавать себя на тренировках. Плей-офф — это совсем другая атмосфера, другой чемпионат, и я думаю, что мы рады пережить такие моменты. У нас всё хорошо, работаем, стараемся играть лучше, всё как всегда», — цитирует Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».

Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».