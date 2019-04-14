«Югра-Самотлор» нанесла поражение «Газпрому-Югра» в плей-аут мужской Суперлиги

В пятом туре плей-аут мужской волейбольной Суперлиги «Югра-Самотлор» в трёх сетах выиграла у «Газпрома-Югра» со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:23).



Клуб из Нижневартовска, занимающий 13-е место в турнирной таблице, одержал седьмую победу. Сургутская команда осталась на 9-й строчке.



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 5-й тур. Красноярск

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:23).



Таблица турнира за 9–14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч)

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 11 побед, 33 очка (30 матчей)

11. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 34 очка (30 матчей)

12. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (30 матчей)

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч)

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (30 матчей)



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

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