«Нова» взяла верх над «Ярославичем» в плей-аут волейбольной Суперлиги

В пятом туре плей-аут мужской волейбольной Суперлиги «Нова» в четырёх партиях одолела «Ярославич» со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 28:26).
Новокуйбышевская команда поднялась на 11-е место, подвинув красноярский «Енисей». «Ярославич», замыкающий турнирную таблицу, официально покинул Суперлигу.
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 5-й тур. Красноярск
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 28:26).
Таблица турнира за 9–14-е места
9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч)
10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 11 побед, 33 очка (30 матчей)
11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 11 побед, 34 очка (31 матч)
12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 34 очка (30 матчей)
13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч)
14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч)
Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».