Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Анжи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Санкт-петербургский «Зенит» прошёл «Локомотив» в четвертьфинале Суперлиги

Санкт-петербургский «Зенит» прошёл «Локомотив» в четвертьфинале Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

В ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новосибирский «Локомотив» на своей площадке на тай-брейке проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17).

Таким образом, в серии до двух побед «сине-бело-голубые» сделали счёт 2-0 и завоевали путёвку в полуфинал соревнований.

В регулярном чемпионате «Зенит» занял третье место, «Урал» — шестое. В личном противостоянии команды одержали победы на своей площадке со счётом 3:1.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Ответный матч

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17).

Счёт в серии — 0-2.

Питерский «Зенит» повёл в четвертьфинале ЧР, обыграв «Локомотив»
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент