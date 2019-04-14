Санкт-петербургский «Зенит» прошёл «Локомотив» в четвертьфинале Суперлиги

В ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новосибирский «Локомотив» на своей площадке на тай-брейке проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17).

Таким образом, в серии до двух побед «сине-бело-голубые» сделали счёт 2-0 и завоевали путёвку в полуфинал соревнований.

В регулярном чемпионате «Зенит» занял третье место, «Урал» — шестое. В личном противостоянии команды одержали победы на своей площадке со счётом 3:1.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Ответный матч



«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17).



Счёт в серии — 0-2.