Казанский «Зенит» снова обыграл «Урал» и вышел в полуфинал ЧР по волейболу

Казанский «Зенит» в ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в трёх сетах победил «Урал» — 25:16, 25:12, 25:15.

В первой встрече подопечные Владимира Алекно обыграли соперника — 3:0 (25:16, 25:20, 25:19). Таким образом, «Зенит» выиграл серию до двух побед со счётом 2-0 и прошёл в полуфинал соревнований.



В регулярном чемпионате «Зенит» занял первое место, а «Урал» — восьмое. Казанский клуб дважды обыграл уфимских волейболистов в трёх партиях (3:0, 3:0).

Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России по волейболу.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Ответный матч

«Урал» (Уфа) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (16:25, 12:25, 15:25).



Счёт в серии – 2-0.