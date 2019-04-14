«Факел» сравнял счёт в четвертьфинальной серии с «Белогорьем»

Волейболисты новоуренгойского «Факела» сравняли счёт в четвертьфинальной серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги с белгородским «Белогорьем». Во втором матче серии на выезде «Факел» нанёс поражение «Белогорью» со счётом 3:0 (27:25, 25:22, 25:19). Первая встреча в Новом Уренгое завершилась победой гостей (3:2). Третий матч серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке «Факела».

На предварительном этапе национального первенства «Факел» занял четвёртое место, «Белогорье» — пятое. Команды обменялись победами (3:1 и 2:3).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Второй матч

«Белогорье» (Белгород) – «Факел» (Новый Уренгой) – 0:3 (25:27, 22:25, 19:25).

Счёт в серии – 1-1.