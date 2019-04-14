«Динамо-ЛО» одолело «Енисей» в турнире за 9-14-е места в Суперлиге

Матчем «Динамо-ЛО» и «Енисея» в Красноярске завершился первый круг турнира за 9-14-е места в волейбольной Суперлиге. Команда Ленинградской области выиграла у хозяев площадки со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:12).

Для «Динамо-ЛО» это 12-я победа в сезоне. Команда поднялась на второе место в турнире, соответствующее 10-му итоговому. «Енисей» с 10 победами четвёртый и 12-й соответственно.

Второй тур пройдёт с 22 по 28 апреля на площадке команды, занявшей 9-е место на предварительном этапе национального первенства, то есть в Сургуте.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Турнир за 9-14-е места. Первый круг. Красноярск

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:12).