Саммельвуо: быть в полуфинале — отличный результат

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче чемпионата России с московским «Динамо» (3:1) и выход в полуфинал турнира.



«Я хочу сказать, что мы в полуфинале уже второй сезон подряд. Для нашего города, клуба, наших болельщиков, спонсоров и команды — это огромный результат. Быть в полуфинале — отличный результат. Есть такие игры, когда мы ведём и уверены в своих силах. В концовках было видно, что есть эмоции, есть желание. Это хорошо. Это спорт. Есть результат, которому я очень рад», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба ВФВ.

В полуфинальной серии до двух побед «Кузбасс» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Матчи состоятся 21 и 25 апреля, а если понадобится – 28 апреля.