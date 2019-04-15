Российские команды выиграли этап Евротура по волейболу на снегу в Австрии

Российские команды стали победителями заключительного этапа Евротура сезона-2018/19 по волейболу на снегу 3х3 в Санкт-Антон-ам-Арльберге (Австрия).

В мужских соревнованиях золото выиграли Всеволод Бобриков, Владислав Михалёв, Вадим Сморчков, Руслан Даянов. В финальном матче они победили команду Польши со счётом 2:0 (15:10, 17:15).

Бронзовыми призёрами стали россияне Павел Ракусов, Юрий Богатов, Никита Кузьмин. В матче за третье место они обыграли итальянцев со счётом 2:0 (15:10, 15:10).

В женском турнире первенствовали россиянки Ольга Мотрич, Анна Ромашова, Ольга Кожадей и Полина Лаптева. В финальном матче они одолели команду Турции со счётом 2:1 (16:14, 7:15, 15:11). Бронза досталась команде Чехии.