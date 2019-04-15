Климец: Карполь говорил, что мы сможем

Волейболистка «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Анна Климец прокомментировала победу в первом полуфинальном матче женской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 19:25, 15:11).



«Перед матчем считали, что «Динамо» всё-таки лидер. Но мы очень молодая и амбициозная команда. Тренер нас настраивал, говорил, что мы сможем! Мы сыграли как команда, все шесть человек! Получилась очень эмоциональная победа!

Перед матчем всегда немного волнуемся, бабочки в животе. Но когда выходишь на площадку, всё сразу уходит, только игра и больше ничего. Домашняя поддержка нам всегда помогает, надеюсь, что дома покажем ещё более чистую игру и победим!" — приводит слова Климец официальный сайт «Динамо».

Ответная встреча в серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке «Уралочки-НТМК».