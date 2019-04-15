Панков: мало зрителей, очень мало…

Главный тренер подмосковного «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу в первом матче серии за 5-8-е места женской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» (3:1).

«В четвёртой партии нам было полегче. А в третьей одинаково играли. Понимаете же, что счёт 1:1. Кто выиграет третью партию, тот и в приоритете. Я вновь прошу, чтобы наши зрители приходили. Мало зрителей, очень мало… В Санкт-Петербурге, наоборот, огромное количество болельщиков. Понятно, что там люди ходят и на мужской, и на женский волейбол. Но мы же здесь, у нас волейбольная история в Одинцово!» — приводит слова Панкова официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Вторая игра состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.