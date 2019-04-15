Власов — о проигрыше «Кузбассу»: не было команды

Волейболист кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь и игрок московского «Динамо» Илья Власов поделились впечатлениями от второго матча их команд в четвертьфинале плей-офф Суперлиги. Подопечные Туомаса Саммельвуо победили со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:22) и вышли в полуфинал, выиграв серию 2-0.



«В четвёртой партии благодаря нашей защите, подаче и блоку удалось уйти в отрыв, плюс забивали важные доигровки. Сегодня нам было немножко легче, потому что в случае проигрыша оставался шанс на домашнюю игру в Кемерово. Не было такого, что мы осторожничали или были этим закрепощены, поэтому играли спокойно, старались играть, как умеем», — приводит слова Кобзаря официальный сайт «Кузбасса».



«Сегодня не хватило, того, что не было команды, именно командного взаимодействия, были просто хорошие игроки на площадке», — сказал Власов.