Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии

«Панасоник Пантерз» второй раз подряд стал чемпионом Японии среди мужских команд. В финальной серии коллектив из Хиракаты дважды обыграл «Тандерз» из Хиросимы — 3:2, 3:0.

Самым ценным игроком турнира был назван польский доигровщик «Пантерз» Михал Кубяк, сообщает Przeglad Sportowy.

Олимпийский чемпион россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий за «Сантори Санбёрдз», получил ряд индивидуальных наград. Он стал самым результативным игроком, набрав 736 очков в 32 матчах. Дмитрий также был признан лучшим нападающим и получил приз за попадание в топ-6 игроков турнира.

В символическую сборную также попали Кубяк, австралиец Томас Эдгар и японцы Тайси Онодера, Фукацу Хидетоси и Кендзи Сирасава.

На «этапе победителей» «Сантори Санбёрдз» проиграл три матча из пяти и финишировал на четвёртой позиции, не сумев выйти в полуфинал.

Мусэрский перешёл в «Сантори Санбёрдз» летом 2018 года. В России Дмитрий выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.