Куркаев: каждый был уверен, что «Локомотив» выиграет 3:0

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение во втором матче 1/4 финала российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17). «Железнодорожники» вели 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете, но в итоге упустили победу.



«Мы взяли инициативу в свои руки с самого начала матча, держали её до конца. Думаю, что каждый был уверен, что мы выиграем 3:0. В третьей партии мы вели, всё шло к „сухой“ победе. Но все прекрасно знают, что это плей-офф, тут все бьются до последнего мяча. Они нас надломили своей подачей, мы же понадеялись на их ошибки, к сожалению. Потом, когда мы взяли себя в руки, инициатива была уже на стороне питерской команды. В пятой партии нужно было просто выстоять, на первом плане стояла психология.

Больше повезло «Зениту». Я считаю, что мы бились и старались в обоих матчах, не хватило нам совсем немного. За свою команду я горд, все парни молодцы. Некого сейчас винить, все сыграли командой. Когда-то мы все пятисетовые матчи выигрывали, все говорили, что нет шансов в пятой партии против нас. В этом сезоне не складывается. Были матчи из пяти партий, в которых мы уступали. Была битва до последнего мяча, ещё раз повторюсь, что совсем чуть-чуть не хватило нам до победы", — цитирует Куркаева официальный сайт клуба.

«Зенит» вышел в полуфинал, «Локомотив» сыграет в турнире за 5-8-е места.