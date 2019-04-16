«Газпром-Югра» подтвердил переход Музая

Сургутский «Газпром-Югра» на своём официальном сайте подтвердил переход польского диагонального «Гданьска» Мачея Музая. Ранее 24-летний волейболист выступал только за польские клубы: «Вроцлав» (2010-2012), «Скру» (2012-2015), «Ястшембский Венгель» (2015-2018).

В составе «Газпрома-Югра» играли три волейболиста сборной Польши: Роберт Прыгель (2003-2007), Лукаш Каджевич (2004/05, 2010/11) и Збигнев Бартман (2009/10).

«Газпром-Югра» нашёл игрока, который способен стать новым лидером клуба и по-новому раскрыться в одной из сильнейших лиг мира. Мы приветствуем Мачея в Сургуте и верим, что клуб и игрок проведут вместе отличный предолимпийский сезон", — говорится в сообщении.

В составе «Гданьска» Музай дошёл до четвертьфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.