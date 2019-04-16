Травица: «Енисей» много ошибается в концовках сетов, это большая проблема

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал поражение в матче плей-аут российской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 2:3 (25:22, 23:25, 20:25, 25:22, 12:15).

«Жаль, что в концовках делали много ошибок. Во многих моментах боимся атаковать, делаем «скидки», а соперник хорошо играет в защите. Также на нашей стороне приём был не очень, поэтому тяжело было играть в атаке. В итоге совершили очень много ошибок в концовках каждой партии. Это большая проблема. То ли это связано с техникой, то ли с психологией. В любом случае нужно будет над этим хорошо поработать. Будем готовиться к следующему кругу игр и постараемся выиграть больше матчей. Надеюсь, в Сургуте покажем нашу лучшую игру», — цитирует Травицу официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает 10-е место, «Енисей» — 12-е.