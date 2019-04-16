Керминен продлил контракт с «Кузбассом»

Либеро сборной Финляндии Лаури Керминен сообщил о продлении контракта с «Кузбассом». Он выступает за кемеровскую команду с 2015 года.

«Рад объявить о том, что в следующем сезоне я продолжу выступать за „Кузбасс“. Вчера мы вышли в полуфинал», — написал Керминен в своём «инстаграме».

Лаури выступает за «Кузбасс» с 2015 года. Ранее либеро защищал цвета французского «Нанта» и финского «Тиикерита». Подопечные Туомаса Саммельвуо вышли в полуфинал плей-офф российской Суперлиги, дважды обыграв московское «Динамо». В нынешнем сезоне кемеровская команда также дошла до полуфинала Кубка ЕКВ, где в «золотом» сете уступила турецкому «Галатасараю».

За сборную Финляндии 26-летний волейболист выступает с 2013 года.