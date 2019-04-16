Сандер: в следующем сезоне буду играть в России

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, доигровщик сборной США Тейлор Сандер подтвердил намерение покинуть бразильский «Сада Крузейро» после того, как команда выбыла из борьбы за награды чемпионата страны, сообщает Superesportes.

После проигранного третьего матча с «Таубате» в полуфинале плей-офф американец сказал, что ему понравилось выступать в Бразилии, он завёл много друзей, однако теперь продолжит карьеру в российской команде, название которой не огласил.

В начале апреля появилась информация о том, что Сандер близок к подписанию контракта с московским «Динамо». Если переход состоится, Тейлор станет третьим американцем в истории «Динамо». До него в сезоне-2011/12 за бело-голубых играл Дэвид Ли, а в 2013–2016 годах — Максвелл Холт.