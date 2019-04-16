Согрин: когда нет желающих проиграть, получаются такие матчи

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал победу в матче с красноярским «Енисеем» в плей-аут Суперлиги со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:12).

«Я очень доволен, что такая игра получилась. Во-первых, для зрителей она очень интересна по сравнению с теми играми, которые были до этого. Было на что посмотреть, был действительно Волейбол с большой буквы. Парни молодцы, как «Енисей», так и наша команда. Были обе команды заряжены на победу. А когда нет желающих проиграть, получаются такие игры.

За счёт чего удалось переломить игру в свою пользу? Команда, команда, это всё команда. У нас команда, которая бьётся друг за друга. Перестали делать, практически перестали допускать обидные ошибки. Всё это трансформируется в набранные очки и победу», — цитирует Согрина официальный сайт «Енисея».

Второй тур плей-аут пройдёт с 23 по 28 апреля в Сургуте.