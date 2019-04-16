Музай может продолжить карьеру в Польше

Польский диагональный Мачей Музай может доиграть текущий сезон в варшавском «Онико», сообщает I Volley Magazine. Ранее сургутский «Газпром-Югра» подтвердил переход волейболиста из польского «Гданьска».

Варшавский клуб перед полуфиналом чемпионата Польши из-за травмы спины потерял Бартоша Курека. Он выбыл до конца сезона. «Онико» хочет подписать контракт с Музаем в качестве medical joker (игрок, подписанный клубом для замены другого игрока в заявке в случае травмы).



Контракт Музая с «Гданьском» рассчитан до конца июня, но поскольку клуб уже завершил выступление в чемпионате, варшавяне могут договориться о досрочном расторжении.



Сегодня, 16 апреля, «Онико» сыграет первый полуфинальный матч плей-офф с клубом «Ястшембский Венгель». Из диагональных в варшавской команде ещё есть канадец Шеннон Вернон-Эванс.