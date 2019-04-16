Объявлено расписание второго тура плей-аут женской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола представила расписание матчей 2-го тура плей-аут за 9-12-е места женской Суперлиги. Игры пройдут в Минске с 26 по 28 апреля.
26 апреля
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Метар» (Челябинск).
«Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов).
27 апреля
«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск).
«Минчанка» (Минск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
28 апреля
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» Саратов).
«Минчанка» (Минск) — «Динамо-Метар» (Челябинск).
Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».
Таблица турнира за 9-12-е места
9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 25 очков (25 матчей).
10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 8 побед, 24 очка (25 матчей).
11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 4 победы, 11 очков (25 матчей).
12. «Протон» (Саратов) — 2 победы, 9 очков (25 матчей).