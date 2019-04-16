Объявлено расписание второго тура плей-аут женской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола представила расписание матчей 2-го тура плей-аут за 9-12-е места женской Суперлиги. Игры пройдут в Минске с 26 по 28 апреля.



26 апреля

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

«Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов).



27 апреля

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

«Минчанка» (Минск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск).



28 апреля

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» Саратов).

«Минчанка» (Минск) — «Динамо-Метар» (Челябинск).



Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».

Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 25 очков (25 матчей).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 8 побед, 24 очка (25 матчей).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 4 победы, 11 очков (25 матчей).

12. «Протон» (Саратов) — 2 победы, 9 очков (25 матчей).