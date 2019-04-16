«Енисей» оштрафован на 30 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола за нарушение «Положения о чемпионате России 2019 года по волейболу» оштрафовал красноярский «Енисей» на 30 тыс. рублей, сообщает официальный сайт ВФВ.

Команда в матче плей-аут российской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) нарушила п.1.62 «Положения», который гласит: «Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов форм разных цветов. На календарную встречу команды должны выходить в форме, установленной на техническом совещании. При разъездном календаре право выбора цвета формы предоставляется команде-хозяину тура. Окончательное решение по цветам форм обеих команд принимает инспектор матча».

«Динамо-ЛО» обыграло «Енисей» со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:12).