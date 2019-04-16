Яковлев: «Факелу» отступать было уже некуда

Центральный блокирующий новоуренгойского «Факела» Иван Яковлев прокомментировал победу во втором матче четвертьфинала плей-офф российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:0 (27:25, 25:22, 25:19).



«После первого матча в Новом Уренгое, который мы проиграли 2:3, отступать нам было уже некуда, так что настраивались только на победу. Постарались сыграть с максимальной концентрацией, допускать как можно меньше ошибок на подаче, многое получалось на блоке и в защите. Всё это и стало составляющими нашей победы», — приводит слова Яковлева официальный сайт «Факела».

Подопечные Камилло Плачи, выиграв второй матч, сравняли счёт в серии. Решающая игра состоится в Новом Уренгое завтра, 17 апреля.

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