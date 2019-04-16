Орлова: в четвёртом сете «Локомотив» всё наладил

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Орлова прокомментировала победу в первом полуфинальном матче Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:21, 15:3).



«Мы понимали, что отступать уже некуда. Дома надо обязательно побеждать, чтобы на второй матч отправиться с определённым запасом уверенности. В четвёртом сете всё наладили… Хорошо вошла в игру Валерия Зайцева. Я очень рада за Леру. Она здорово сыграла и помогла команде в трудной ситуации.



Со стороны многое воспринимается иначе. Но, в любом случае, первая партия нам удалась. Но затем стали допускать слишком много своих ошибок. Однако в четвёртой и пятых партиях было видно, что мы уже заиграли так, как умеем и готовы.

«Динамо» — это очень хорошая команда. Недаром казанские волейболистки уже на протяжении многих лет входят в число призёром чемпионата России, Кубка страны. Да и вообще в плей-офф слабых соперников по определению быть не может. И с каждым новым этапом они становятся только сильнее", — цитирует Орлову официальный сайт клуба.

Вторая игра состоится в Казани завтра, 17 апреля.