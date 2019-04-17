Андерсон объяснил решение покинуть казанский «Зенит»

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон прокомментировал решение покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в итальянской «Модене».



«Просто пришло время сообщить об этом. Больше не было причин молчать. Я подписал контракт с «Моденой» и решил об этом объявить сейчас, после игр с «Перуджей», чтобы больше никто не спрашивал меня о будущем.



Объявление о переходе ничего не изменило у меня в голове. Не стоит думать, что если бы я остался в Казани, то расслабился бы перед решающими матчами сезона! Сейчас есть работа, которую важно хорошо закончить. Я не чувствую какого-либо давления из-за того, что я ухожу. Как профессионал, я на сто процентов сконцентрирован на выступлениях за казанский «Зенит». Я очень хочу успешно завершить сезон в России и выиграть Лигу чемпионов, тем самым победно завершив мою карьеру в «Зените». Да, я смотрю в будущее, но пока мои мысли не о «Модене».

Мой переход – это сразу несколько важных для меня причин. Когда я подписываю контракт, я не думаю о чём-то одном. Мы в первую очередь люди, а не машины! Сейчас каждый из нас управляет своей машиной, которая называется жизнь. Моё решение покинуть Казань, в первую очередь ради волейбола – это важнейший фактор. Я смогу играть вместе со своими друзьями и товарищами по сборной США – Максвеллом Холтом и особенно Микой Кристенсоном, что очень важно перед Олимпийскими играми.

Второе – это моя жизнь в целом. Да, честно скажу, что друзьям и родственникам будет проще приезжать ко мне в гости в Италию. Всё-таки для американцев недельная поездка в Россию чуть более проблематична, чем в Европу. Российская погода не является проблемой для меня, хотя я очень люблю солнце, и не хочу круглый год проводить в местах, где есть снег", – цитирует Андерсона «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на канал ZTV.

Андерсон провёл за «Зенит» более 270 матчей и выиграл 18 трофеев. Андерсон был признан лучшим волейболистом США по итогам 2018 года. В составе американской команды он завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Лиги наций.