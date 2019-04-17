Андерсон: я уже пару лет назад думал уехать из Казани

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон рассказал, какими для него получились семь лет в составе команды из столицы Татарстана. По окончании сезона волейболист сборной США перейдёт в итальянскую «Модену».

«Когда я только сюда приехал, я и подумать не мог, что проведу в Казани семь лет. Но каждое следующее решение остаться здесь в Казани ещё на год было несомненно правильным для моей спортивной карьеры в целом. Для моей игры за сборную США и для моих выступлений на клубном уровне за «Зенит».

Сейчас мне необходимы небольшие перемены, в первую очередь в клубной карьере. Я уже пару лет назад думал уехать из Казани. Но не был готов сделать этот шаг. Я не был готов покинуть эту арену, где постоянно высокое давление на игроков и максимальные ожидания, которые тебя либо ломают, либо делают сильнее. Сейчас я понимаю, что накопил богатый опыт, в том числе бороться с давлением и конкурировать на самом высоком уровне. И я считаю, что сейчас это правильное решение для меня.

Семь лет здесь – это большой промежуток времени, но это было отличное время, когда мы много побеждали и продолжаем выигрывать. А впереди у нас есть шанс выиграть ещё парочку трофеев», — цитирует Андерсона «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на канал ZTV.

Андерсон провёл за «Зенит» более 270 матчей и выиграл 18 трофеев.