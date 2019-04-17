Шварц — о завершении карьеры: это были прекрасные 15 лет

Бывший волейболист кемеровского «Кузбасса» Себастьян Шварц прокомментировал решение завершить спортивную карьеру. В нынешнем сезоне 33-летний немецкий доигровщик защищал цвета «Франкфурта» и был назначен капитаном команды.

«Думаю, это правильный момент для завершения карьеры. Я здорово провёл время, выступая за „Франкфурт“. Это были прекрасные 15 лет карьеры. Выступать столь долго на таком уровне — это привилегия. Я бесконечно благодарен за такую возможность», — приводит слова Шварца World of Volley.

В составе немецкого «Фридрихсхафена» Шварц выиграл Лигу чемпионов сезона-2006/07. В составе сборной Германии Себастьян стал бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года, а в 2009 году выиграл Евролигу.