«Енисей» вновь победил краснодарское «Динамо» и поспорит за 5-е место в ЧР

Красноярский «Енисей» одержал победу во втором матче турнира за 5-8-е места в женской Суперлиге с краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 (25:12, 25:12, 25:21). В первой встрече подопечные Юрия Маричева выиграли со счётом 3:2 (25:16, 18:25, 18:25, 26:24, 15:13).

Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал за 5-8-е места. Второй матч

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:12, 25:12, 25:21).

«Енисей» выиграл серию 2-0 и в противостоянии за пятое место сразится либо с «Заречьем-Одинцово» (Московская область), либо с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург). В первом матче подопечные Вадима Панкова выиграли в четырёх партиях.

Команда, занявшая пятое место, получит право выступить в Кубке вызова.