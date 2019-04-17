Московское «Динамо» сравняло счёт в серии с «Уралочкой» в полуфинале Суперлиги

Во втором полуфинальном матче серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:20, 15:12).

Счёт в серии до двух побед стал ничейным — 1-1. Решающая игра состоится 20 апреля в Москве.

«Динамо» одержало победу на предварительном этапе, «Уралочка» заняла четвёртое место. В поединках друг с другом соперники обменялись победами (3:1, 0:3).

В четвертьфинале «Динамо» обыграло «Ленинградку», «Уралочка» нанесла поражение «Заречью-Одинцово». Обе серии завершились со счётом 2-0.



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Полуфинал. Ответный матч

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (19:25, 25:22, 25:21, 20:25, 12:15)

Счёт в серии: 1-1.