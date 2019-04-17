Волейболисты «Факела» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу

В третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Факел» из Нового Уренгоя на тай-брейке сломил сопротивление белгородского «Белогорья» — 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 23:25, 15:8).

Напомним, первый поединок завершился победой «Белогорья» со счётом 3:2. Во второй встрече, в Белгороде, хозяева проиграли сопернику в трёх партиях. Таким образом, «Факел» стал полуфиналистом ЧР.

На предварительном этапе национального первенства «Факел» занял четвёртое место, «Белогорье» — пятое. Команды обменялись победами (3:1 и 2:3).

Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Третий матч

«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 23:25, 15:8).



Счёт в серии – 2-1.