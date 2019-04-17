«Ленинградка» на тай-брейке обыграла «Заречье-Одинцово» в серии за 5–8-е место

Во втором матче плей-офф за 5–8-е место в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги санкт-петербургская «Ленинградка» на своей площадке победила подмосковное «Заречье-Одинцово» — 3:2 (25:16, 25:18, 15:25, 23:25, 15:11).

Счёт в серии до двух побед стал ничейным — 1-1. Решающая игра состоится в Одинцово 20 апреля.

В регулярном чемпионате страны «Заречье-Одинцово» было пятым, а «Ленинградка» — восьмой. Команды обменялись победами (0:3, 3:1).

В четвертьфинальных сериях «Заречье» и «Ленинградка» проиграли соответственно «Уралочке-НТМК» и московскому «Динамо» со счётом 0-2.



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Серия за 5-8-е места. Ответный матч

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:2 (25:16, 25:18, 15:25, 23:25, 15:11)

Счёт в серии: 1-1.