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Сукомел: московскому «Динамо» во втором матче плей-офф было некуда отступать

Сукомел: московскому «Динамо» во втором матче плей-офф было некуда отступать
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Александр Сукомел оценил игру подопечных во втором полуфинальном матче серии плей-офф чемпионата России, в котором столичная команда обыграла «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:20, 15:12).

«Опять сыграли пять партий, как в Москве. Игра была очень похожей, даже по сценарию партий. Но в решающем сете были чуть аккуратнее и более сконцентрированы, чем мы сами в Москве. У нас девушки любят играть в волейбол, они опытные мастера. Нам было некуда отступать в прямом и переносном смысле. И поэтому мы стремились к победе», — приводит слова Сукомела официальный сайт «Уралочки-НТМК».

Решающую игру команды проведут 20 апреля в Москве.

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