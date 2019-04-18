Сукомел: московскому «Динамо» во втором матче плей-офф было некуда отступать

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Александр Сукомел оценил игру подопечных во втором полуфинальном матче серии плей-офф чемпионата России, в котором столичная команда обыграла «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:20, 15:12).



«Опять сыграли пять партий, как в Москве. Игра была очень похожей, даже по сценарию партий. Но в решающем сете были чуть аккуратнее и более сконцентрированы, чем мы сами в Москве. У нас девушки любят играть в волейбол, они опытные мастера. Нам было некуда отступать в прямом и переносном смысле. И поэтому мы стремились к победе», — приводит слова Сукомела официальный сайт «Уралочки-НТМК».

Решающую игру команды проведут 20 апреля в Москве.