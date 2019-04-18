Зиничев: Огненович играла с серьёзной травмой, через боль

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал победу во втором матче полуфинала плей-офф женской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:20, 15:12). Счёт в серии стал ничейным. Решающая игра состоится в Москве 20 апреля.

«Наша команда проявила характер, хотя пока не всё у нас получается. До последней минуты перед матчем стоял вопрос об участии в игре Майи Огненович. На утренней тренировке она получила достаточно серьёзную травму. Тренерский штаб был готов к тому, чтобы внести коррективы в игру, но Майя проявила мужество и сыграла против „Уралочки“. Травма не могла не сказаться на её игре, она играла через боль.

Тем не менее Огненович помогла команде. Отмечу и роль нашего капитана Наталии Гончаровой, которая вела за собой команду. Поздравляю «Динамо», наших болельщиков с тем, что, несмотря на слаженную игру «Уралочки», мы смогли вырвать эту победу. Как говорил Кутузов, война не выиграна, но Москва защищена. Также хочу высказать слова восхищения работой «Уралочки» и Николая Васильевича Карполя. Всем любителям волейбола крупно повезло, они увидят ещё один матч высочайшего уровня.



Надеюсь, что нескольких дней будет достаточно для того, чтобы купировать ситуацию, и Майя смогла сыграть в третьем матче серии", — цитирует Зиничева «РИА Новости».

«Динамо» является действующим чемпионом России.