Сикачёв: хотелось большего, обычно казанское «Динамо» борется за первые места

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал поражение во втором матче полуфинала плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 21:25). Команда Андрея Воронкова выиграла серию 2-0 и вышла в финал.



«Хотелось, конечно, большего, потому что «Динамо» обычно борется за первые места. Но всё равно всегда нужно добиваться, стараться решать поставленные задачи. В принципе, все девочки бились, были единой командой – и сегодня, и в первой игре. Но «Локомотив» был сильнее. Мы пытались искать разные варианты: что-то сработало, что-то не получилось.



Подарок ко дню рождения? Я даже как-то об этом не думал. Хотя, конечно, лучшим подарком была бы победа. Но ничего, идём дальше. «Локомотив», конечно, молодцы. Желаю им удачи в дальнейшем!



Давайте сначала доработаем этот сезон! По-моему, сейчас нам предстоят как раз самые интересные игры в сезоне. К тому же молодые игроки у нас – молодцы! Терпят, борются не хуже опытных коллег. И я бы даже сказал, что именно молодые игроки у нас несут львиную долю нагрузки. И в будущем они, возможно, вырастут «зубрами», — цитирует Сикачёва официальный сайт клуба.

Казанское «Динамо» поспорит за бронзу с проигравшим в противостоянии московского «Динамо» и «Уралочки-НТМК» (Свердловская область).

