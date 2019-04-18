Кадочкина: старалась себя успокаивать: «Просто нужно выходить, играть, убивать»

Нападающая казанского «Динамо» Татьяна Кадочкина прокомментировала поражение во втором матче полуфинала плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 21:25). Команда Андрея Воронкова выиграла серию 2-0 и вышла в финал.

«Локомотив» – команда хорошая, очень опытная. И учитывая, что у нас половина состава – это молодые игроки, то нам было тяжело. Нас очень хорошо разобрали на блоке. Но, скорее, мы сами больше наошибались, нас подвела своя игра. Но ничего, из ошибок будем делать выводы и дальше работать.



Волнение, конечно, присутствует. Но я стараюсь себя успокаивать: «Это такая же обычная игра чемпионата. Просто нужно выходить, играть, убивать». Но, видимо, это был не наш день.



Как будем настраиваться на дальнейшие игры? Ещё лучше, ещё сильнее! Мы и на эту игру настраивались хорошо… Но, значит, будем ещё больше работать, больше тренироваться, сделаем выводы и пойдём вперёд", — цитирует Кадочкину официальный сайт клуба.

Казанское «Динамо» поспорит за бронзу с проигравшим в противостоянии московского «Динамо» и «Уралочки-НТМК» (Свердловская область).

Сикачёв: хотелось большего, обычно казанское «Динамо» борется за первые места