Воронков рассказал, как «Локомотиву» удалось набрать форму к плей-офф

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал выход команды в финал плей-офф российской Суперлиги. В полуфинале «Локомотив» дважды обыграл казанское «Динамо».



«Испытываем ли дома дольше волнения? Нет, не в волнении дело. Просто команды, которые приезжают к нам, играют более собранно, сконцентрированно и, можно сказать, зло. Для того чтобы сделать определённый задел и потом попытаться разобраться с нами у себя дома. В целом бывает так, а дальше нужно уже смотреть по конкретным матчам.



Как мы набрали ход к плей-офф? Во-первых, планомерная селекция. Во-вторых, планомерная работа. То есть мы не форсировали, где-то давали отдохнуть, были всё время в тонусе. Мы старались провести ровно весь чемпионат с учётом специфики нашей команды, и это нам удалось. И здесь в плей-офф мы стараемся создать команде комфортную ситуацию и в тренировочном процессе, и вне его.



В противостоянии с „Динамо“ мы выиграли и блок, и подачу. Я думаю, что отыгрываться у себя дома, возможно, даже вдвойне тяжелее, нежели пытаться победить в гостях. Поэтому полагаю, что игроки казанского «Динамо» подсели больше даже в психологическом плане.



Если брать наших игроков, которые выходили в стартовом составе, то все они уже прошли «огонь, воду и медные трубы». Среди них есть сборницы, чемпионки Европы и чемпионки мира, поэтому никакого мандража нет. От переизбытка желания, конечно, что-то может произойти, но не более того», — цитирует Воронкова официальный сайт «Динамо».

В финале «Локомотив» поспорит либо с московским «Динамо», либо с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).