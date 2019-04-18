Ковач — о серии с «Факелом»: выиграл тот, кто был сильнее, вот и всё

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение в третьем матче четвертьфинала плей-офф мужской Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 2:3 (21:25, 25:17, 23:25, 25:23, 8:15). «Факел» выиграл серию 2-1.



«Сложно что-то комментировать по такому матчу – выиграл тот, кто был сильнее, вот и всё. Мы сделали очень большую ошибку – уступили у себя дома, потому что было понятно, что в Новом Уренгое, на площадке «Факела», решающий матч будет гораздо сложнее, чем первые два. Уровень некоторых игроков «Факела» в нужные моменты сделали разницу в игре. Спасибо моим игрокам, что они боролись до конца, сражались за каждый мяч, но немного не хватило для победы», — цитирует Ковача официальный сайт «Факела».

Команда Камилло Плачи в полуфинале поспорит с казанским «Зенитом». «Белогорье» сыграет в турнире за пятое-восьмое места.