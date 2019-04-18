Плачи: в матче с «Белогорьем» «Факелу» пришлось выложить из карманов все козыри

Главный тренер нооуренгойского «Факела» Камилло Плачи прокомментировал победу в третьем матче четвертьфинала плей-офф мужской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 23:25, 15:8). «Факел» выиграл серию 2-1 и вышел в полуфинал.



«Команде пришлось оставить на площадке всё, выложить из карманов все козыри, какие были, и, благо, это сработало. Мы вошли в четвёрку – очень хороший результат. Таким образом, во всех турнирах, в которых мы участвовали в этом сезоне, нам удалось попасть в финальную часть – в Кубке России, клубном чемпионате мира и вот сейчас в чемпионате страны. Для такой молодой команды, как наша, это хороший результат, и мы, конечно, будем стремиться его улучшать», — цитирует Плачи официальный сайт клуба.

В полуфинале «Факел» сыграет с казанским «Зенитом».