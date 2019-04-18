Клюка — о победе над «Белогорьем»: надо было терпеть и ждать

Доигровщик новоуренгойского «Факела» Егор Клюка прокомментировал победу в третьем матче четвертьфинала плей-офф мужской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 23:25, 15:8). Подопечные Камилло Плачи выиграли серию 2-1 и вышли в полуфинал.

«Белогорье» на выезде играет более цепко. В Белгороде получилось так, что мы держали напор на протяжении матча. Здесь были какие-то спады, что давало им чувствовать игру. Поэтому матч затянулся. Соперники делали отрывы за счёт командных взаимодействий. У нас, почему-то, не получалось их остановить. Но в итоге мы дотерпели. Было видно, что игроки «Белогорья» устают, делают больше ошибок, чем до этого. Поэтому надо было терпеть и ждать", — сказал Клюка в интервью официальному сайту клуба.

В полуфинале «Факел» сыграет с казанским «Зенитом».

Плачи: в матче с «Белогорьем» «Факелу» пришлось выложить из карманов все козыри