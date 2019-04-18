Маричев: у игроков «Енисея» горели глаза, спасибо им за матч

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал победу во втором матче турнира за 5-8-е места женской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:0 (25:12, 25:12, 25:21).

«Наверное, счёт обо всём говорит. Я бы очень хотел поблагодарить своих игроков, которые провели этот матч максимально собранными, с минимумом своих ошибок. Было видно, что игроки очень хотят выиграть. Радовались каждому очку выигранному, несмотря на разрыв в счёте. Глаза у них горели. Огромное им спасибо за этот матч.

За счёт чего удалось победить с таким уверенным счётом? Здесь, конечно, много компонентов, но самое главное — это самоотдача игроков на площадке", — цитирует Маричева официальный сайт клуба.

«Енисей» выиграл серию 2-0 и в противостоянии за пятое место сразится либо с «Заречьем-Одинцово» (Московская область), либо с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).

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